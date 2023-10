PSG : Avant le choc, une excellente nouvelle tombe

Hugo Chirossel

Après avoir battu le Borussia Dortmund lors de la première journée, place désormais à Newcastle pour le PSG. Les Parisiens se déplacent à St. Jame’s Park ce mercredi soir, une rencontre pour laquelle les Magpies doivent faire face à plusieurs cas de blessure. Ils pourraient être obligés de se passer d’éléments importants.

Mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Newcastle pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un choc qui intervient deux semaines après la victoire du club de la capitale pour son entrée dans la compétition, face au Borussia Dortmund (2-0).

Plusieurs absents à l'entraînement de Newcastle

En cas de victoire, le PSG a l’opportunité de s’installer un peu plus en tête de la poule F. D’autant plus que Newcastle pourrait être containt de se passer de plusieurs joueurs pour cette rencontre. Comme indiqué par Sky Sports , Sandro Tonali, Joelinton et Sven Botman ne se sont pas entraînés ce mardi.

Des doutes concernant Tonali