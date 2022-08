Foot - PSG

PSG : Hugo Ekitike envoie déjà un clin d’oeil à Lionel Messi !

Publié le 2 août 2022 à 23h15 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance du Stade de Reims sous la forme d’un prêt, le jeune Hugo Ekitike doit désormais prendre ses marques au sein du vestiaire parisien. Et, l’attaquant français pourrait déjà se mettre Lionel Messi dans la poche, après lui avoir glissé un joli clin d’oeil sur les réseaux sociaux.

Hugo Ekitike passe à la vitesse supérieure. Après une première saison pleine en Ligue 1 réussie du côté du Stade de Reims, l’attaquant français s’est engagé cet été en faveur du PSG, sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat estimée à 36M€. Débarqué au sein d’un vestiaire rempli de stars, le jeune français a déjà glissé un joli clin d’oeil à son nouveau coéquipier Lionel Messi.

«C’était écrit»

Sur son compte Twitter , le jeune attaquant de 19 ans a glissé un très beau clin d’oeil à la Pulga . Il a en effet publié une photo de lui, enfant, dans le musée du Barça. Il prenait ainsi la pose sur le cliché aux côtés des 5 Ballons d’Or de Lionel Messi remportés entre 2009 et 2015. Une photo accompagnée de la légende suivante : « C’était écrit… » . Un très beau clin d’oeil, qui a dû plaire à son nouveau coéquipier.

«Je n’ai pas eu besoin de me présenter»