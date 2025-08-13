PSG : «Hallucinant», le transfert qui choque à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Non convoqué pour la Supercoupe face à Tottenham et clairement poussé vers la sortie par le PSG, Gianluigi Donnarumma vit un été inattendu. Une décision qui interroge, tant l’Italien a brillé la saison passée en Ligue des champions. De quoi provoquer la colère de certaines légendes du poste, prêtes à monter au créneau pour le défendre.

Le PSG a frappé un grand coup en laissant Gianluigi Donnarumma hors du groupe pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Quelques heures plus tard, l'ancien gardien du Milan AC annonçait un départ qui ne faisait plus aucun doute surtout après la signature de Lucas Chevalier. Pourtant, l’Italien de 26 ans sort d’une saison solide, notamment en Ligue des champions où il a multiplié les parades décisives face à Aston Villa, puis Arsenal. Une mise à l’écart qui surprend, voire choque, au vu de son statut.

Donnarumma est défendu en Italie Ancien portier de l'Inter et de la sélection italienne, Gianluca Pagliuca a taclé la direction du PSG. « C'est une décision hallucinante du PSG. Il a été déterminant dans presque tous les matchs de C1 la saison passée. C’est le meilleur gardien du monde, je pense que ça peut valoir quelques millions en plus de salaire... Son jeu au pied ? Je comprends que le rôle de gardien a pu évoluer dans le temps, mais l’important, ça reste les arrêts. Et Gigio n’a pas les pieds carrés non plus » a-t-il déclaré dans les colonnes de la Stampa ce mardi.