PSG : Espionnage, plainte… Après la gifle de Neymar, une nouvelle polémique s’embrase

Publié le 18 octobre 2022 à 21h10

Après avoir été giflé par Neymar en finale de la Coupe de France en 2019, Nelson, un supporter du Stade Rennais, a été l’une des cibles de « l’attaque numérique » orchestrée par le PSG. Touché par cette nouvelle affaire, il a accepté d’en parler, lui qui vient de porter plainte contre X.

Décidément, le PSG a dû mal à passer une semaine normale. Depuis le début de la saison, les polémiques s’enchaînent. Entre le char à voile, le penalty gate, le #PivotGang de Kylian Mbappé et bien sûr les révélations de Mediapart , le PSG ne voit pas le bout du tunnel. Ces derniers jours, l’affaire de la gifle de Neymar refait surface. En effet, en 2019, après la défaite du PSG contre Rennes en finale de Coupe de France, l’international brésilien avait giflé un supporter breton.

Le supporter rennais a porté plainte

Mais l’histoire est loin de s’arrêter là. Comme le révèle l’enquête de Mediapart , le PSG aurait chargé une agence de créer des faux comptes Twitter . Et parmi les victimes, on retrouve Nelson, le supporter rennais. Très touché par cette nouvelle affaire, il a décidé de porter plainte contre X pour « collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux ou déloyal », « violation du secret professionnel », « recel d'une identité obtenue frauduleusement », « violences psychologiques en réunion sur une victime », « harcèlement moral ».

« Je regardais derrière moi, pour voir s'il y avait des détectives privés »