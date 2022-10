Foot - PSG

En plein divorce, Wanda Nara lâche une énorme demande à Icardi

Publié le 2 octobre 2022 à 23h30 par Dan Marciano

L'histoire d'amour entre Mauro Icardi et Wanda Nara est sur le point de voler en éclats. Le joueur, prêté par le PSG à Galatasaray, se se serait rendu en Argentine pour essayer d'arranger la situation. Après avoir longuement hésité, Wanda Nara aurait finalement accepté de le rencontrer, mais en présence de son avocat.

Longtemps indissociables, Wanda Nara et Mauro Icardi auraient pris la décision de mettre fin à l'heure histoire d'amour. Pourtant, la jeune femme était bien présente en Turquie lors de la présentation de l'international argentin à Galatasaray. Mais la situation semble s'être empirée juste après cette épisode. Sur les réseaux sociaux, Wanda Nara publiait un message pour officialiser sa séparation avec Icardi : « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment, a-t-elle confié dans une story. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants. »

PSG : Nouvelles incroyables révélations sur Mauro Icardi et Wanda Nara https://t.co/AoRhCn1E08 pic.twitter.com/PpYZRA4cV7 — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

La procédure de divorce confirmée

Ces derniers jours, Mauro Icardi avait jeté le trouble sur la nature de sa relation avec Wanda Nara en publiant des photos de leur idylle. Mais selon les informations de l'émission Lam , l'histoire entre les deux tourtereaux est bien terminée. Une procédure de divorce est en cours, même si le joueur se serait rendu en Argentine, ces dernières heures, pour essayer de parvenir à une solution.

Icardi se rend en Argentine pour essayer d'arranger les choses

Selon les informations d' Olé, Mauro Icardi aurait séché la rencontre entre Galatasaray et Adana Demirspor (0-0). Il n'était pas sur la feuille de match pour la simple et bonne raison qu'il se serait rendu à Buenos Aires pour rencontrer Wanda Nara. Il se serait présenté devant son immeuble, réclamant un entretien.

Wanda Nara accepte la demande d'Icardi, mais...