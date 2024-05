PSG : Du lourd est annoncé avec Luis Enrique la saison prochaine !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel. Après la défaite de l'AS Monaco sur la pelouse de l'OL ce dimanche (3-2), le PSG a été sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire. Une performance saluée par un ancien du club, Eric Rabesandratana. Ce dernier a tenu à souligner l'excellente saison de Luis Enrique, qui pourrait encore continuer à faire progresser cette équipe.

Et de douze ! Le PSG a remporté un nouveau titre de champion de France ce dimanche. Invaincu depuis le mois de septembre en championnat, le club parisien ne peut plus être rattrapé par son dauphin, l'AS Monaco. Lors d'un entretien accordé à France Info , Eric Rabesandratana a salué la performance des Parisiens.

Luis Enrique a réalisé « une performance assez incroyable »

« Il y a une défaite sur toute la saison pour le Paris-Saint-Germain en championnat, c'est quand même une performance assez incroyable. Ce qui ressort aussi, c'est le comportement et l'état d'esprit qui a changé au sein du Paris-Saint-Germain. On a retrouvé des joueurs qui arrivent à mettre en place un collectif, c'est aussi la patte de Luis Enrique qui a réussi à concerner un groupe de 20 à 22 joueurs alors qu'on est engagés sur la Coupe de France, la Ligue des champions. Le PSG a quasiment tous ses joueurs à disposition, ce qui n'était peut-être jamais arrivé depuis longtemps » a-t-il déclaré. Et selon lui, le meilleur est à venir.

Rabesandratana est optimiste pour la suite