Le PSG a trouvé le joueur parfait, Luis Enrique peut jubiler

La rédaction

Alors que le PSG s’apprête à croiser le fer avec le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions ce mercredi, Arsène Wenger a eu l’occasion de s’exprimer sur le club parisien avant ce choc. L’ancien manager d’Arsenal est notamment tombé sous le charme d’un milieu de terrain du club parisien.

La saison du Paris-Saint Germain peut basculer ce mercredi. Les joueurs de Luis Enrique se déplaceront du côté de Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Si Nuno Mendes préoccupe le staff parisien et que Presnel Kimpembe est toujours à l’infirmerie, l’ensemble du groupe devrait être disponible pour affronter l’écurie allemande. Interviewé par Le Parisien , Arsène Wenger s’est attardé sur le cas Vithina.

Mbappé : Le PSG a tenté un dernier coup de folie ! https://t.co/8bCh9ZpLiN pic.twitter.com/pAPcx7ZC0w — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

«Je le trouve extrêmement intéressant»

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’été 2022, le Portugais s’épanouit sous les ordres de Luis Enrique. En 27 matchs de Ligue 1, le Portugais s’est offert 7 buts et 4 passes décisives. De quoi convaincre Arsène Wenger : « Oui, Vitinha. Depuis le début de la saison, je le trouve extrêmement intéressant. Il a une forme de disponibilité permanente et de sécurité dans la conservation du ballon. Les premiers mois, je ne le trouvais parfois pas assez au cœur du jeu, parce qu’il s’excentrait à gauche. On sentait tout le temps que quand il était dans l’axe, il amenait quelque chose. Maintenant qu’il est bien recentré, je le trouve très efficace. »

Un joueur essentiel dans le pressing