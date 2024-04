PSG - Real Madrid : Il l’annonce, Mbappé va dégoûter une star

Benjamin Labrousse

Cela ne fait plus aucun doute, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de cette saison, et devrait prochainement signer en faveur du Real Madrid. Grand admirateur de Frenkie De Jong, star du FC Barcelone, l’ancien joueur du Feyenoord Kaj Ramsteijn estime que le Néerlandais ne gagnera plus un seul titre de champion d’Espagne à cause de l’arrivée du Français.

Si la fin de saison approche, le mercato estival se prépare en coulisses. Cet été sera évidemment marqué par le départ du PSG de Kylian Mbappé. La star de 25 ans va quitter le club parisien à l’issue de son contrat en juin prochain, et désormais, tout indique que Mbappé va réaliser son rêve en s’engageant en faveur du Real Madrid.

Mbappé prêt à marquer l’histoire du Real Madrid ?

Ainsi, une nouvelle ère s’apprête à être écrite dans la capitale espagnole, mais également du côté du PSG. Pour beaucoup, l’arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue marque le début d’une domination madrilène à la fois en Europe, mais aussi sur le plan national. Ancien joueur du Feyenoord, Kaj Ramsteijn admire Frenkie De Jong. Mais pour ce dernier, le milieu de terrain du FC Barcelone n’a plus rien à faire en Espagne, d’autant qu’il ne gagnera plus le championnat à cause notamment de Mbappé.

« Ils deviendront champions de loin au cours des cinq prochaines saisons »