PSG : Luis Enrique détruit Barcelone et prend une grande décision !

Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions, Luis Enrique et le PSG ont complètement démoli le FC Barcelone (1-4) en Catalogne. Une victoire historique pour le technicien espagnol qui plus est face à son ancien club. Désormais opposé au Borussia Dortmund, le coach parisien devrait reconduire la même équipe que face au Barça.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Après avoir été sacré Champion de France ce dimanche grâce à la victoire de l’OL face à l’AS Monaco (3-2), le club de la capitale aborde son match aller des demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Ce mercredi (21h), la bande à Kylian Mbappé affronte donc le BVB en Allemagne, avant de recevoir le club allemand mardi prochain au Parc des Princes.

Luis Enrique a maîtrisé son rendez-vous face au Barça

Un rendez-vous rendu possible grâce à la masterclass des Parisiens lors du quart de finale retour face au FC Barcelone (1-4). Pour cette victoire historique, Luis Enrique avait effectué des choix forts, et devrait s’appuyer sur ses éléments essentiels face à Dortmund comme l’indique ce lundi le Parisien .

Luis Enrique va reconduire son équipe type face à Dortmund

Ainsi, Luis Enrique devrait aligner le même onze titulaire que face au Barça ce mercredi soir. Gianluigi Donnarumma gardera logiquement les buts du PSG, avec devant lui Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, et Nuno Mendes. Le trio de l’entrejeu sera composé quant à lui de Vitinha, Fabian Ruiz, et de Warren Zaïre-Emery. Enfin, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, et Bradley Barcola compléteront l’attaque parisienne.