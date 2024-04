Mbappé : La grande annonce de son père pour cet été

Thibault Morlain

Entre l’Euro et son transfert annoncé au Real Madrid, l’été de Kylian Mbappé sera chargé. Mais à cela, on pourrait également ajouter les Jeux Olympiques. L’actuel joueur du PSG n’a clairement pas caché son envie de faire partie de l’aventure avec le groupe de Thierry Henry. Toutefois, pour le moment, on ne sait toujours pas si Mbappé sera aux JO ou non. En attendant, c’est son père, Wilfrid Mbappé, qui a pris la parole sur ce sujet.

Kylian Mbappé l’a déjà répété à plusieurs reprises, il veut disputer les Jeux Olympiques qui se déroulent en France cet été. Thierry Henry fera-t-il appel à lui ? Pour cela, il faudra que le club du Français donne son feu. Les regards se tournent alors vers le Real Madrid, où est annoncé Mbappé cet été après son départ du PSG. Mais voilà que le club merengue aurait déjà tranché et la décision serait prise de ne pas libérer l’international français pour les JO. Rien n’est encore acté à 100% sur le sujet, mais il semblerait donc que Kylian Mbappé pourrait manquer à l’appel pour cette Olympiade 2024.

Mbappé : Luis Enrique a menti, le PSG s’est vengé https://t.co/tCfFxDiQtE pic.twitter.com/ZUoFbuSqh9 — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

« Qu'il y ait Kylian Mbappé ou pas, c'est secondaire »

Alors que le point d’interrogation est toujours immense concernant la présence ou non de Kylian Mbappé pour les prochains Jeux Olympiques, Wilfrid Mbappé, père du joueur du PSG, a fait une grande annonce sur la question ce lundi. Pour Mouv , il a alors lâché à propos de Mbappé : « Qu'il y ait Kylian Mbappé ou pas, c'est secondaire. Ce qu'il faut mettre en valeur, ce sont les JO en France, et pas les JO parce qu'il y aura Wembanyama ou Kylian Mbappé, parce que le monde entier va nous regarder. Le plus important, c’est que les JO, en France, se passent très bien, que ce soit une grande fête, que tout le monde va regarder ».

« Quoi qu'il se passe, Kylian prendra du plaisir »