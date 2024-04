Révolution au PSG, le vestiaire déballe tout

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG est un collectif très fort. En effet, les joueurs parisiens ont la capacité de défendre et d'attaquer tous ensemble, démontrant une forte solidarité et une grande force de caractère. Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola a affirmé qu'il s'agissait du point fort de l'équipe.

A la fin de la dernière saison, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Dès sa signature à Paris, le coach espagnol a poussé ses joueurs à pratiquer un football offensif avec un pressing agressif dès la perte de balle.

Une star du PSG entre dans l’histoire ! https://t.co/xE92rnPMuy pic.twitter.com/7UBaOn3yup — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Luis Enrique a transformé le PSG

De surcroit, Luis Enrique a réussi à façonner un collectif fort au PSG. D'ailleurs, à en croire Bradley Barcola, il s'agit de la plus grande qualité de l'équipe actuellement.

«On défend tous, on attaque tous»