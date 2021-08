Foot - PSG

PSG : Donnarumma révèle les dessous de sa célébration à l’Euro !

Publié le 22 août 2021 à 22h20 par La rédaction

Alors que l’image de sa célébration au terme de la finale de l’Euro avait beaucoup amusé, Gianluigi Donnarumma est revenu sur ce qu’il s’est produit dans a tête ce soir là.