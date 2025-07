PSG - Donnarumma : La signature réclamée pour l’histoire

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma pourrait être relégué au second plan en cas d'arrivée de Lucas Chevalier ou quitter le PSG cet été. En Italie, certains appellent de leurs vœux un retour du gardien numéro un de la Nazionale. Claudio Gentile, légende de la Juventus, milite ouvertement pour que le club bianconero récupère celui qu’il considère comme l’héritier légitime de Gianluigi Buffon.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma n’entre plus dans les plans de Luis Enrique . Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité , le coach espagnol a validé le recrutement de Lucas Chevalier, qui devrait devenir le nouveau titulaire au poste de gardien. Donnarumma , malgré son statut, son expérience et ses performances en Ligue des champions, se retrouve dans une position inconfortable. Son salaire important freine les prétendants, mais quelques clubs restent attentifs, dont la Juventus.

Donnarumma est appelé à la Juve

Ancien international italien et figure emblématique de la Juve, Claudio Gentile pousse clairement pour un retour de Donnarumma en Serie A. « J'ai lu que le contrat de Donnarumma arrive à échéance et que le PSG envisage un autre gardien. Ce serait un transfert pour la Juventus. Je ne sais pas si c'est faisable, et je n'ai rien contre le talentueux Di Gregorio, mais historiquement, le gardien de l'équipe nationale est un joueur de la Juventus » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.