PSG : Départ historique, le Qatar reçoit un incroyable coup de pression

Depuis plusieurs mois désormais, la situation se tend sérieusement entre le PSG et la Mairie de Paris au sujet du Parc des Princes. Anne Hidalgo refuse de vendre la mythique enceinte parisienne au club de la capitale, ce qui rend furieux Nasser Al-Khelaïfi qui n'a pas caché sa volonté de quitter le Parc afin de construire un nouveau stade. Mais le CUP ne l'entend pas ainsi.

Alors que la situation semble totalement bloquée entre la Mairie de Paris, qui refuse de vendre le Parc des Princes, et le PSG qui souhaite devenir propriétaire de son stade, Nasser Al-Khelaïfi a récemment mis un coup de pression, assurant que désormais, l'issue la plus probable serait un départ du PSG du Parc des Princes afin de construire une nouvelle enceinte dans une ville proche de Paris. Une situation inacceptable pour le Collectif Ultras Paris, qui a publié un communiqué pour réclamer que le PSG reste au Parc.

Le CUP veut que le PSG reste au Parc des Princes

« De récentes annonces aussi soudaines que maladroites confirment la décision du club de quitter le Parc des Princes. La situation de blocage est telle, entre les dirigeants du club et la mairie, que cette issue semble de plus en plus réaliste. Nous ne pouvons nous y résoudre mais il n'est jamais trop tard. En tant que supporters, nous voulons rester au Parc. Ce stade est notre maison, l'endroit où nous avons tout connu, les moments de bonheur comme les désillusions. Un départ constituerait une rupture majeure avec l'ADN et l'histoire du club, une véritable déchirure. C'est aussi, et surtout, une affaire de passion et de transmission. D'identité, aussi. Le Paris SG a la sienne, à jamais indissociable du Parc. Comment imaginer le principal club parisien évoluant hors de la capitale, même à quelques kilomètres ? Lorsque le Paris SG gagne c'est toute la ville de Paris et sa région qui gagne, quand le Parc des Princes est le théâtre d'exploits, de passions et de victoires c'est toute la ville de Paris qui rayonne de mille feux », peut-on lire dans ce communiqué avant que des solutions soient proposées.

«Nous ne serons pas la génération de supporters qui aura vu le Paris SG quitter Paris et son Parc des Princes»

« Il existe des solutions sérieuses pour moderniser et agrandir le Parc, concentrons-nous là-dessus. Notre souhait est que les différentes parties renouent le dialogue sans délai dans l'optique de trouver une issue bénéfique pour tous. Hormis la cession que la mairie a fait miroiter au club un certain temps, des pistes existent qui permettraient à la ville de rester propriétaire de ce monument du patrimoine public et au club d'assurer son développement: un bail emphytéotique de très longue durée pour un loyer modéré, le financement par la mairie de tout ou partie des travaux, la possibilité pour le Paris SG d'utiliser commercialement des espaces voisins.... Nous demandons donc au président du PSG, M. Nasser Al-Khelaifi, de considérer notre position. Nous appelons la Maire de Paris, Mme Hidalgo, et les différentes composantes du Conseil Municipal à enfin transmettre officiellement à la direction du club une proposition acceptable de bail emphytéotique qui permette un agrandissement du stade qui accompagnerait l'essor du club. Nous alertons les futurs candidats à la Mairie sur ce sujet qu'il convient dès maintenant de prendre très au sérieux. Nous allons nous mobiliser, pacifiquement mais fermement et nous appelons tous les amoureux du Paris Saint-Germain à se joindre à nous lors de nos prochaines actions au Parc des Princes et à Paris. Nous ne serons pas la génération de supporters qui aura vu le Paris SG quitter Paris et son Parc des Princes », ajoute le CUP.