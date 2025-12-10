PSG - Dembélé : Les retrouvailles ratées à l’étranger…

Malade, Ousmane Dembélé n’a pas fait le déplacement à Bilbao, où le PSG disputera son sixième match de Ligue des champions cette saison mercredi. L’international français ne retrouvera donc pas Ernesto Valverde, son entraîneur au moment de son arrivée au FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour les Basques, même si le technicien espagnol aurait bien aimé qu’il soit là.
En déplacement à San Mamés mercredi soir, pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions, le PSG va notamment enregistrer le retour de Désiré Doué, mais plusieurs absents sont encore à déplorer. Lucas Chevalier, qui souffre toujours de sa cheville, mais également Ousmane Dembélé.
Dembélé, les retrouvailles ratées avec Valverde
L'international français n’est pas blessé, mais malade cette fois-ci. S’il y avait un petit espoir qu’il puisse être présent, le PSG a finalement décidé de le laisser au repos. Ousmane Dembélé ne participera donc pas à la rencontre face à l’Athletic Bilbao, entraîné par Ernesto Valverde, qui a dirigé l’attaquant parisien pendant deux ans et demi au FC Barcelone.
« J’aurais aimé qu’il soit là »
« Dembélé est, était et sera certainement un joueur extraordinaire. Un joueur qui flotte sur le terrain, vous ne savez pas s’il va à droite, à gauche. Il peut résoudre n’importe quelle situation. Il l’était déjà à l’époque, quand il est arrivé à Barcelone, c’était un jeune joueur. Il a également connu des blessures, mais c’est un joueur qui a progressé avec le temps. Il a gagné le Ballon d’Or, je suis heureux pour lui et nous le félicitons. Pour nous, c’est une chance qu’il ne soit pas là mais bien sûr, avec le potentiel du Paris Saint-Germain, ils peuvent parfaitement le remplacer. Mais j’aurais aimé qu’il soit là », a déclaré Ernesto Valverde ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception du PSG.