PSG - Dembélé : Les retrouvailles ratées à l’étranger…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malade, Ousmane Dembélé n’a pas fait le déplacement à Bilbao, où le PSG disputera son sixième match de Ligue des champions cette saison mercredi. L’international français ne retrouvera donc pas Ernesto Valverde, son entraîneur au moment de son arrivée au FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour les Basques, même si le technicien espagnol aurait bien aimé qu’il soit là.

En déplacement à San Mamés mercredi soir, pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions, le PSG va notamment enregistrer le retour de Désiré Doué, mais plusieurs absents sont encore à déplorer. Lucas Chevalier, qui souffre toujours de sa cheville, mais également Ousmane Dembélé.

Dembélé, les retrouvailles ratées avec Valverde L'international français n’est pas blessé, mais malade cette fois-ci. S’il y avait un petit espoir qu’il puisse être présent, le PSG a finalement décidé de le laisser au repos. Ousmane Dembélé ne participera donc pas à la rencontre face à l’Athletic Bilbao, entraîné par Ernesto Valverde, qui a dirigé l’attaquant parisien pendant deux ans et demi au FC Barcelone.