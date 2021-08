Foot - PSG

PSG : Danilo Pereira s'enflamme après la victoire contre Troyes !

Publié le 7 août 2021 à 23h25 par La rédaction

Vainqueur 1-2 à Troyes, le PSG s’est rassuré après la défaite contre Lille lors du Trophée des Champions. Après la rencontre, Danilo Pereira n’a pas caché sa joie d'entamer cette saison avec une victoire.