Foot - PSG

PSG : Covid-19, Barcelone… Moise Kean donne de ses nouvelles !

Publié le 15 mars 2021 à 14h59 par La rédaction

Ayant contracté le Covid-19, Moise Kean est rétabli et s’est ouvert sur sa période spéciale au niveau de sa santé tout en évoquant son retour avec le PSG.