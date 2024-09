PSG : Conflit avec Al-Khelaïfi, l'étonnante conséquence

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi est peu à peu devenu l’un si ce n’est le dirigeant le plus influent du football français. Président de l’ECA, le boss qatarien du club parisien entretient de bonnes relations avec certains de ses homologues comme Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, qui a révélé comment les deux hommes en sont venus à se respecter.

Après cinq victoires en autant de matchs, le PSG espère poursuivre sur sa très belle lancée. Après un succès poussif face à Gérone en Ligue des Champions (1-0) mercredi soir, le club de la capitale se rend sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi soir (21h).

L’occasion pour le journal l’Equipe de revenir sur les rapports amicaux entre les présidents des deux clubs : Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Pierre Caillot. Complices, courtois l’un envers l’autre, les deux hommes ont pourtant noué leur relation à partir d’un conflit d’intérêt, lorsque Caillot s’était opposé à Al-Khelaïfi concernant le passage d’une Ligue 1 à 18 clubs. « (Nasser Al-Khelaïfi) n'était pas trop habitué à ce qu'on s'oppose à lui. Le fait de trouver une certaine résistance l'a sans doute amené à respecter mon travail et ma personne », témoigne Jean-Pierre Caillot auprès de l’Equipe à propos du président du PSG.

« Jean-Pierre n'est pas forcément un allié de NAK, mais il n'est surtout pas un ennemi »

Forcément, cette résistance de la part du Champenois de 63 ans lui a confié un certain respect au sein des présidents de Ligue 1. S’ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, Al-Khelaïfi et Caillot père s’entendent bien, et entretiennent des rapports cordiaux, une aubaine dans ce microcosme comme le confirme un des proches du président de Reims : « Du coup, le respect est même venu de tous les dirigeants. Jean-Pierre n'est pas forcément un allié de NAK, mais il n'est surtout pas un ennemi. Et dans ce monde, c'est important ! ».