Foot - PSG

PSG - Clash : Rothen fracasse encore Neymar !

Publié le 13 avril 2022 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il semble de retour en forme, Neymar continue d'exaspérer Jérôme Rothen qui n'hésite pas à fracasser le numéro 10 du PSG.

Auteur d'une saison globalement décevante et une nouvelle fois marquée des blessures dans les moments cruciaux, Neymar finit fort et semble retrouver son meilleur niveau comme en témoignent ses prestations contre Lorient (5-1) puis Clermont (6-1). Le Brésilien a inscrit cinq buts sur ces deux matches et n'avait pas manqué de publier un message sur Instagram pour répondre à ses détracteurs. Ce qui a le don d'agacer Jérôme Rothen.

«Mais Neymar… Mais tais-toi ! Mais tais-toi !»