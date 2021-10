Foot - PSG

PSG - Clash : Riolo vole au secours de Pochettino, et fracasse Neymar et Verratti !

Publié le 26 octobre 2021 à 0h45 par A.D.

Alors que le PSG ne déploie pas un jeu flamboyant depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques. De son côté, Daniel Riolo préfère défendre le coach argentin et s'en prendre à Neymar et Marco Verratti.

Depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino n'a pas vraiment démontré qu'il avait apporté sa patte. En effet, il est aujourd'hui difficile de décrypter le style de jeu du club de la capitale. Et alors que le jeu du PSG n'est pas flamboyant depuis le début de saison, Mauricio Pochettino n'échappe pas aux critiques, et ce, malgré des résultats plutôt satisfaisant. Présent dans l' After sur les ondes de RMC Sport après le Classique (OM 0-0 PSG), Daniel Riolo a tenu à prendre la défense du coach du PSG, avant de pointer du doigt Neymar et Marco Verratti.

«Pochettino n’est pas le vrai problème du PSG, Neymar est une honte pour le football, comme Verratti»