Foot - PSG

PSG : Cette grande révélation sur la relation entre Messi et Mbappé !

Publié le 25 octobre 2021 à 21h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé et Leo Messi ont fait connaissance au PSG, le premier cité serait particulièrement fan du second.

Arrivé au PSG au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Lionel Messi fait ainsi désormais équipe avec Neymar et Kylian Mbappé dans l’attaque parisienne. Et s’il connaissait déjà le Brésilien puisqu’il avait évolué à ses côtés au FC Barcelone entre 2013 et 2017, il a découvert l’international de 22 ans au cours des dernières semaines. Et visiblement, le numéro 7 du PSG apprécierait particulièrement la compagnie de Leo Messi.

Kylian Mbappé fait partie des admirateurs de Leo Messi