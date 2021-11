Foot - PSG

PSG - Clash : Qatar, argent… Al-Khelaïfi se fait dézinguer par le Bayern Munich !

Publié le 12 novembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Régulièrement pointé du doigt depuis son rachat du PSG en 2011, le Qatar est notamment dans le collimateur du Bayern Munich. Et à ce titre, Uli Hoeness s’est lâché sur le président parisien Nasser Al-Khelaïfi…

C’est un fait, le PSG a changé de sphère depuis 2011, date du rachat du club par QSI. Le Qatar a apporté de nouveaux moyens financiers colossaux dans la capitale, permettant de recruter chaque année de grands noms sur le marché des transferts à l’image, par exemple, de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva en 2012, Neymar et Kylian Mbappé en 2017, ou encore Lionel Messi et Sergio Ramos lors du dernier mercato estival. Mais les dépenses du PSG n’attirent pas que de la sympathie chez les autres cadors européens…

« Votre argent de m**de, ça ne suffit pas »