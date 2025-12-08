PSG - Chevalier remplacé : Le verdict est tombé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà forfait samedi dernier lors de la réception du Stade Rennais (5-0), Lucas Chevalier ne devrait pas être de retour mercredi pour le déplacement du PSG sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. L'international français souffre encore de sa cheville touchée contre l’AS Monaco et devrait de nouveau être remplacé par Matvey Safonov.

En déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions, le PSG ne pourra pas compter sur Lucas Hernandez. Ce dernier a écopé de trois matchs de suspension après son coup de coude sur Xavi Simons lors de la victoire face à Tottenham (5-3).

Dembélé incertain contre l’Athletic Bilbao En plus de Lucas Hernandez, le PSG pourrait en plus devoir se passer d'Ousmane Dembélé. Selon Le Parisien, l’attaquant français est malade et ne s’est pas entraîné ce lundi. Il n’est pas encore forfait et pourrait faire le voyage à Bilbao mardi matin, mais sa participation à la rencontre reste incertaine.