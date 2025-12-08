Le PSG perd un joueur, encore une mauvaise nouvelle !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un mauvais geste lors du dernier match du PSG en Ligue des champions face à Tottenham, Lucas Hernandez avait reçu un carton rouge et se retrouve privé des trois prochains rendez-vous européens de son club. Il faudra donc attendre la phase finale de la compétition pour revoir l’international français.

C’est un coup de coude qui va avoir des conséquences. Auteur d’un mauvais geste sur Xavi Simons, Lucas Hernandez avait été expulsé à la fin du match entre le PSG et Tottenham (5-3), et comme prévu, Luis Enrique va devoir se passer de son joueur durant plusieurs rencontres européennes.

Lucas Hernandez suspendu trois matches Lucas Hernandez a écopé de trois matches de suspension par l’UEFA comme l’explique Le Parisien, un nouveau coup dur pour le PSG qui doit gérer de nombreuses absences depuis le début de la saison, dont celle de Nuno Mendes, victime d'une entorse du genou gauche face au Bayern Munich (1-2) le 4 novembre. Le Portugais pourrait justement faire son retour contre l’Athletic Bilbao mercredi, en l’absence de Lucas Hernandez.