Le PSG perd un joueur, encore une mauvaise nouvelle !

Auteur d’un mauvais geste lors du dernier match du PSG en Ligue des champions face à Tottenham, Lucas Hernandez avait reçu un carton rouge et se retrouve privé des trois prochains rendez-vous européens de son club. Il faudra donc attendre la phase finale de la compétition pour revoir l’international français.
C’est un coup de coude qui va avoir des conséquences. Auteur d’un mauvais geste sur Xavi Simons, Lucas Hernandez avait été expulsé à la fin du match entre le PSG et Tottenham (5-3), et comme prévu, Luis Enrique va devoir se passer de son joueur durant plusieurs rencontres européennes.
Lucas Hernandez suspendu trois matches
Lucas Hernandez a écopé de trois matches de suspension par l’UEFA comme l’explique Le Parisien, un nouveau coup dur pour le PSG qui doit gérer de nombreuses absences depuis le début de la saison, dont celle de Nuno Mendes, victime d'une entorse du genou gauche face au Bayern Munich (1-2) le 4 novembre. Le Portugais pourrait justement faire son retour contre l’Athletic Bilbao mercredi, en l’absence de Lucas Hernandez.
« Il faut savoir se contrôler »
Le geste de l’international français avait agacé l’entraîneur du PSG après le dernier match en Ligue des champions. « Ce n’est pas la première fois, c’est bizarre parce que ce n’est pas normal, il faut en parler et savoir que c’est dangereux. Il faut savoir se contrôler », prévenait Luis Enrique. Lucas Hernandez pourra faire son retour pour la phase finale de la C1, avec un éventuel seizième ou huitième de finale selon le classement final du PSG.