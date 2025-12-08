Luis Enrique vrille en public : C'est validé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Luis Enrique s'agaçait face aux questions concernant les récompenses individuelles de ses joueurs, rappelant que l'important reste le collectif. Un coup de gueule largement validé par Vitinha, troisième du classement du dernier Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé.

Compte tenu de sa saison exceptionnelle, le PSG a enchaîné les récompenses individuelles. Entre le Ballon d'Or d'Ousmanne Dembélé, le Golden Boy de Désiré Doué ou encore Achraf Hakimi et Lee Kang-In élus respectivement Ballon d'Or africain et asiatique, les Parisiens étaient partout cette saison. Cependant, cela avait passablement agacé Luis Enrique.

Luis Enrique pousse un coup de gueule... « Je suis un peu préoccupé par les bruits que j’entends autour de l’équipe et les prix que l’on donne aux joueurs. C’est un sport d’équipe, il faut être prêt pour travailler en équipe. Les prix individuels ne m’intéressent pas. Je suis un peu préoccupé parce que je ne veux pas parler du passé. Moins de prix et plus de concentration sur ce que nous voulons », confiait l'entraîneur du PSG il y a quelques jours.