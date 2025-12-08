Vitinha : Sa magnifique relation au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison éblouissante avec le PSG, Vitinha s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il faut dire que l'international portugais est parfaitement entouré notamment par Joao Neves. D'ailleurs, Vitinha s'est confié sur sa relation avec son compatriote.

La saison dernière, l'un des points forts du PSG était indiscutablement son milieu de terrain. Le trio composé de Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves a régné sur l'Europe, notamment grâce à l'apport du dernier cité, arrivé quelques mois plus tôt en provenance de Benfica pour 60M€. Un très gros coup comme le confirme Vitinha qui s'enflamme pour son compatriote.

Vitinha s'enflamme pour Joao Neves « Nous avons une excellente relation et cela se voit aussi sur le terrain. Joao est une personne formidable, avec un beau caractère. Le fait qu'il soit portugais aide. Il y a beaucoup d'entente avec le ballon car c'est aussi un grand joueur », lâche-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.