Nouveaux joueurs au PSG : C'est validé par le vestiaire !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le Paris Saint-Germain nous a habitué aux transferts stratosphériques, avec notamment les 222M€ de Neymar. Mais tout a changé en quelques années, avec une plus grande place faite aux jeunes du centre de formation, comme avec Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye.

Les stars, c’est fini. Le PSG a fait le choix fort de miser plus sur les jeunes talents au sein de son effectif, avec Luis Enrique qui n’a pas hésité à les lancer dans le grand bain. Et certain ont sur saisir leur chance, devenant peu à peu des véritables options dans la rotation de l’entraineur espagnol.

Place à la jeunesse ! La saison dernière, on a notamment assisté à l’éclosion de Senny Mayulu, qui n’en finit plus de surprendre. Mais d’autres poussent au portillon avec Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou, sans oublier David Boly qui a intégré l’équipe première à la suite de la blessure d’Achraf Hakimi, même s'il n'a pas joué la moindre minute pour l’instant.