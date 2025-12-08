Nouveaux joueurs au PSG : C'est validé par le vestiaire !

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le Paris Saint-Germain nous a habitué aux transferts stratosphériques, avec notamment les 222M€ de Neymar. Mais tout a changé en quelques années, avec une plus grande place faite aux jeunes du centre de formation, comme avec Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye.
Les stars, c’est fini. Le PSG a fait le choix fort de miser plus sur les jeunes talents au sein de son effectif, avec Luis Enrique qui n’a pas hésité à les lancer dans le grand bain. Et certain ont sur saisir leur chance, devenant peu à peu des véritables options dans la rotation de l’entraineur espagnol.
Place à la jeunesse !
La saison dernière, on a notamment assisté à l’éclosion de Senny Mayulu, qui n’en finit plus de surprendre. Mais d’autres poussent au portillon avec Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou, sans oublier David Boly qui a intégré l’équipe première à la suite de la blessure d’Achraf Hakimi, même s'il n'a pas joué la moindre minute pour l’instant.
« Leur personnalité m'impressionne »
Cette révolution est appréciée au sein du vestiaire du PSG, comme l’a récemment fait savoir Vitinha. « Leur personnalité m'impressionne, malgré leur âge et le fait qu'ils viennent d'un centre de formation » a déclaré le milieu portugais, lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. « Ils contribuent à maintenir un haut niveau de qualité, de concentration et de compétitivité ».