PSG : Changement d'équipe pour Dembélé, c'est le choc

Formé à Rennes, Lilian Brassier a vécu, de l'intérieur, l'éclosion d'Ousmane Dembélé au plus haut niveau. Revenu en Bretagne cet hiver après un court passage à Marseille, le défenseur de 25 ans n'est pas surpris de la progression de l'ailier tricolore, qui réalise une saison pleine sous les couleurs du PSG.

A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot, Lilian Brassier s’est prononcé sur la progression de son ancien coéquipier à Rennes, un certain Ousmane Dembélé. Auteur de 33 buts cette saison, l’ailier du PSG est dans la forme de sa vie. Pour l’ancien défenseur de l’OM, il était évident que Dembélé allait se révéler, notamment devant les cages.

« Ousmane ? Un cas particulier »

« On était tous conscients que c’était un cas particulier, mais ça n’empêche pas d’être un modèle et de te motiver. On voyait ce qu’il faisait en jeunes… Quand il est monté avec les pros, il a surpris pas mal de monde avec son crochet. Nous, on le connaissait déjà, on savait ce qui allait se passer. (Rires.) Déréglé, je ne sais pas, les joueurs sont de plus en plus précoces aujourd’hui, c’est aussi une chance » a confié Brassier.

« Il a tellement de qualités »

Interrogé sur la manière de stopper Dembélé, Brassier a préféré garder le suspense. « Je ne peux pas en parler, je joue encore, donc si je me le prends ce crochet… Il faut juste essayer de défendre du mieux possible, mais il a tellement de qualités, Ousmane… » a-t-il déclaré.