PSG : Cette star entre dans l'histoire, il déballe tout

Benjamin Labrousse

Mercredi soir face au FC Barcelone (2-3), Marquinhos est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec 436 apparitions sous les couleurs Rouge et Bleu. Figure majeure de l’histoire récente du club parisien, et surtout grand ami du défenseur central, Thiago Silva a tenu à délivrer un beau message à son compatriote brésilien.

Marquinhos dans l’histoire. Arrivé au PSG en 2013 en provenance de l’AS Rome, le défenseur désormais âgé de 29 ans a dépassé Jean-Marc Pilorget. Après avoir égalé ce dernier en termes de rencontre disputés au sein du club parisien samedi dernier face à Clermont, le Brésilien a dépassé le champion de France 1986 en jouant face au FC Barcelone mercredi soir en Ligue des Champions.

Marquinhos a repris le flambeau au PSG

Capitaine du PSG depuis 2020, Marquinhos a repris le flambeau d’un certain Thiago Silva. Légende du club, le défenseur central avait rejoint Chelsea après huit années dans la capitale. Complices sur le terrain, Marquinhos et Thiago Silva l’étaient également dans la vie de tous les jours. L’actuel numéro 4 du PSG, qui a déclaré à plusieurs reprises envisager le fait de terminer sa carrière au sein du club français, a reçu un beau message de la part de son ancien coéquipier et mentor à la fois au PSG, mais aussi en sélection brésilienne.

« Je sais combien tu t’es battu »