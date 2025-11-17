PSG : C'est la douche froide avec Mbappé, les coulisses de l'échec dévoilées...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après les célébrations à Barcelone, le PSG pouvait penser avoir fait le plus dur de son parcours en éliminant le Barça. Cependant, en demi-finales de la campagne de Ligue des champions 2023/2024, le Borussia Dortmund a sorti le Paris Saint-Germain du dernier carré. L'ex-coach du BvB Edin Terzic a expliqué sa masterclass à Coaches Voice en soulignant le point de départ de son succès : Kylian Mbappé.

Au tour précédent, le PSG de Luis Enrique était parvenu à renverser la vapeur à Barcelone après une défaite au Parc des princes sur le score de 3 buts à 2 en quart de finale aller de Ligue des champions. A Montjuic, à 11 contre 10 pour une bonne partie de la rencontre, le Paris Saint-Germain corrigeait l'équipe de Xavi Hernandez (4-1) et filait en demi-finales de C1 contre le Borussia Dortmund. Une opposition plus abordable sur le papier pour les hommes de Luis Enrique.

«Sachant aussi qu'il n'aime pas presser les deux défenseurs centraux tout le temps...» Néanmoins, que ce soit à l'aller comme au retour, le PSG s'est à chaque fois incliné sur le score d'un but à zéro. L'histoire de Kylian Mbappé avec les Parisiens en Ligue des champions se soldait par un nouvel échec. Edin Terzic, coach du Borussia Dortmund à l'époque, a raconté lors d'une interview avec Coaches Voice sa stratégie pour prendre le meilleur sur son homologue Luis Enrique en se servant notamment des errements défensifs de Mbappé. « Connaissant les qualités de Kylian Mbappé, mais sachant aussi qu'il n'aime pas presser les deux défenseurs centraux tout le temps. Nous avons essayé d'utiliser ceci pour jouer à partir du latéral gauche jusqu'au latéral droit et inversement pour créer une situation comme celle-ci (ndlr il montre le ballon qui circule sur la maquette) nous permettant de passer par notre défenseur central et de progresser avec le ballon. Une fois que nous sommes ici, que nous entrons dans le deuxième tiers du terrain, nous avons besoin de joueurs pour les combinaisons où nous voulons passer le bloc d'un côté s'il y a une option. Mais ce dont nous avions encore plus besoin étaient des courses successives ».