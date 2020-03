Foot - PSG

PSG : Ce message fort sur les intentions de Neymar pour Dortmund !

Publié le 8 mars 2020 à 17h45 par La rédaction

Le PSG affrontera le Borussia Dortmund ce mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Un match que Neymar abordera avec envie.

Ce mercredi, le PSG affrontera Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Avec un but de retard, les hommes de Thomas Tuchel devront montrer un tout autre visage pour espérer passer en quart de finale. Pour cela, le club de la capitale pourra bien évidemment compter sur Kylian Mbappé et Neymar. Décevant à l'aller, surtout en manque de rythme, le Brésilien va devoir tirer son équipe vers le haut. Et bien qu'il n'ait pas énormément joué depuis le match aller contre le BVB, Neymar est déterminé. Selon la journaliste Isabela Pagliari, le Parisien aborde cette rencontre dans de bonnes conditions.

PSG-Dortmund, c'est le match le plus important de Neymar avec le PSG