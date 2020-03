Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Neymar serait capital pour le FC Barcelone !

Publié le 6 mars 2020 à 21h45 par B.C.

Ces derniers jours, la presse espagnole a affirmé que le FC Barcelone n'avait pas oublié Neymar et comptait toujours récupérer l'international brésilien. Un retour qui serait primordial pour le club culé. Explications.

L'été dernier, Neymar et le FC Barcelone ont tenté de relancer leur histoire d'amour, mais c'était sans compter sur le PSG. En effet, Leonardo s'est montré intraitable dans les négociations et n'a pas voulu brader son attaquant. Neymar est donc resté une troisième année au PSG, mais ce feuilleton pourrait connaître une deuxième saison dans les prochains mois. La presse espagnole a annoncé cette semaine que le Barça comptait revenir à la charge pour Neymar cet été, et en ferait même sa grande priorité pour une raison bien précise.

Le Barça voudrait Neymar... pour rassurer les cadres