PSG : Ça chauffe, Al-Khelaïfi lance un ultimatum

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG souhaite racheter au plus vite le Parc des Princes pour définitivement s’y installer et prévoir des travaux d’agrandissement, Nasser Al-Khelaïfi se retrouve toujours en plein désaccord avec la Mairie de Paris. Et le président du PSG, n’hésite pas à poser un ultimatum à ce sujet.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes afin de pouvoir y mener ses projets d’agrandissement et de modernisation, chose lui qui est impossible à ce jour puisque la Mairie de Paris refuse de lui céder l’enceinte. Et au micro de RMC Sport, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a lancé un avertissement très clair à Anne Hidalgo et ses équipes : « Je vais vous dire quelque chose, et j’espère que c’est la dernière fois que je vais parler de ce sujet. Pour moi, l’option 1, c’est de rester au Parc des Princes. Option 2 : rester au Parc des Princes. Option 3 : rester au Parc des Princes. Mais si le maire de Paris ou la ville de Paris ne veut pas qu’on reste, ne veut pas faire quelque chose pour nous... », explique-t-il.

« On a investi plus de 80M€ dans le stade »

Al-Khelaïfi rappelle par ailleurs que le PSG a déjà investi ces dernières années au Parc des Princes : « Je sais que c’est un sujet chaud pour les médias. Nous, on investit pour le stade. Pour l’Euro 2016, on a payé quelque chose de très important. On a investi plus de 80 millions dans le stade. On fait le maximum avec la capacité qu’on a dans le stade. Troisièmement, on a un match il y a deux ou trois ans, Jean-Claude Blanc m’appelle et me dit: "on a un problème avec le Parc des Princes." Il me dit que le toit peut tomber. On a bloqué deux milles sièges pour que les gens ne viennent pas parce que c’était dangereux. La sécurité, c’est ce qu’il y a de plus important pour moi. On ne veut pas mettre 500 ou 600 millions dans un autre stade. Pour nous le plus important c’est le terrain », poursuit le président du PSG.

