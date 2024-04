PSG : Barcola va filer en Allemagne, il l'annonce en direct !

Arnaud De Kanel

Bradley Barcola poursuit sur sa lancée. Encore très bon lors du choc face à l'OL dimanche soir, le virevoltant ailier parisien est en train de prendre une autre dimension depuis quelques mois. Pour certains, il serait même logique de le voir en Allemagne cet été afin de disputer l'Euro, à l'image de Walid Acherchour.

Couvé par Luis Enrique depuis son arrivée, Bradley Barcola a su relever la tête après un début de saison difficile où il a été très critiqué. Depuis, l'ancien joueur de l'OL s'est imposé dans l'effectif du PSG et il ne quitte que très rarement le onze titulaire. Cette continuité pourrait lui ouvrir les portes de l'équipe de France. Walid Acherchour estime même qu'il a entièrement sa place pour disputer l'Euro en Allemagne.

«Je suis persuadé que Barcola va aller à l’Euro»

Le journaliste l'a fait savoir dimanche soir en direct dans l'After Foot après la victoire du PSG face à l'OL. « Barcola fait une première mi-temps incroyable. La première mi-temps qu’il fait est incroyable. Il prend le jeu à son compte, il dézone, fais des énormes différences. C’est un joueur qui face à un bloc bas est déstabilisant. On parle du Paris Saint-Germain, mais aujourd’hui Barcola prétend à l’équipe de France. Je suis persuadé que Barcola va aller à l’Euro. Avec la blessure de Coman notamment, il y a un énorme spot. Il peut jouer à gauche et à droite, il est dans une grande forme et c’est le grand gagnant de la semaine. Il est dans les 23 dans un mois et demi », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC . Une place devrait même se libérer spécialement pour Bradley Barcola.

Coman proche d'un forfait