PSG : Avant le choc face au Bayern, Galtier reçoit d’excellentes nouvelles

En février et mars 2023, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un choc que pourrait aborder le club bavarois avec quelques faiblesses. Sadio Mané est très incertain, Lucas Hernandez est d’ores et déjà forfait et Noussaïr Mazraoui ne rassure pas vraiment. Manuel Neuer, lui, a annoncé que sa saison était terminée.

Pendant que la Coupe du monde bat son plein, le PSG a repris l’entraînement afin de se remettre en jambes en vue de la reprise de la saison. Si la messe semble dite en Ligue 1, le club de la capitale ambitionne forcément de faire mieux que l’année dernière en Ligue des Champions. Le choc face au Bayern Munich a tout d’une finale avant l’heure. Heureusement pour le PSG, le club bavarois pourrait partir avec quelques armes en moins.

Un doute pour Mané, pas pour Hernandez

En effet, le Bayern Munich n’est pas certain d’arriver avec toutes ses forces au mois de février vu le nombre de blessés qui ne cesse d’augmenter. Touché au genou juste avant la Coupe du monde, Sadio Mané a dû renoncer au Mondial. Pire pour le Sénégalais, sa présence pour la double confrontation face au PSG n’est pas assurée. Lucas Hernandez, lui, est certain de ne pas y être puisque l’international français s’est blessé aux ligaments croisés du genou lors du premier match de l’équipe de France sur cette Coupe du monde. Inquiétude également concernant Noussaïr Mazraoui. Le latéral marocain, qui avait fait son retour pendant cette Coupe du monde, a manqué le quart de finale face au Portugal.

Saison finie pour Neuer