Équipe de France : Lucas Hernandez forfait, l'énorme sortie de son frère

Mardi dernier, l’Équipe de France vivait un véritable coup dur en voyant Lucas Hernandez sortir sur blessure face à l’Australie, l’obligeant à déclarer forfait pour la suite de la Coupe du Monde. Son frère, Théo Hernandez, est revenu sur ce moment difficile pour lui en conférence de presse ce dimanche.

Lors de son premier match de Coupe du Monde face à l’Australie mardi dernier, l’Équipe de France perdait Lucas Hernandez sur blessure. Désormais, Didier Deschamps ne peut compter que sur Théo Hernandez au poste de latéral gauche. Ce dernier avait notamment remplacé son frère lors de cette rencontre. Présent en conférence de presse ce dimanche, le joueur du Milan AC s’est exprimé sur ce moment difficile pour lui.

« Ce n'était pas facile »

Lors du match face à l’Australie mardi dernier, Théo Hernandez avait remplacé son frère Lucas après sa terrible blessure. Il avoue en conférence de presse ce dimanche que c’était un moment difficile. « Ce qui s'est passé quand je l'ai remplacé contre l'Australie ? Ce n'était pas facile. Quand j'ai vu qu'il n'était pas bien, ce n'était pas facile. J'ai fait ce que je devais faire pour qu'on gagne et pour célébrer la victoire pour mon frère. »

