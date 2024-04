PSG : Après sa descente aux enfers, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mal en point ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma a résisté aux critiques, aux sifflets pour revenir à son meilleur niveau. A nouveau décisif sous le maillot du PSG, le portier italien est revenu sur son début de saison délicat et a tenu à répondre à ses détracteurs lors d'un entretien accordé à la presse étrangère.

Gianluigi Donnarumma n'a pas toujours fait l'unanimité. Son jeu au pied était régulièrement pointé du doigt et son manque de sérénité a coûté cher au PSG à de nombreux moments. Mais depuis quelques semaines, les erreurs se font de plus en plus rares. Le portier italien s'illustre surtout grâce à ses arrêts décisifs, comme en Ligue des champions. Une belle revanche pour Donnarumma, qui a subi une vague de critiques en début de saison.

Donnarumma répond aux critiques

Lors d'un entretien accordé à SportWeek, Donnarumma a répondu à ses détracteurs. « Les gens ont le droit de s'exprimer, mais une opinion ne peut pas définir la valeur d'un gardien de but » a-t-il déclaré. Malgré les critiques, le gardien du PSG a tenté de rester focus sur ses performances afin d'éviter de se polluer l'esprit.

« Un de mes points forts, c'est de rester concentré »