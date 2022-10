Foot - PSG

PSG : Après la polémique, Neymar reçoit un soutien embarrassant

Publié le 11 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Brillant sur les pelouses depuis le début de saison, Neymar s'est toutefois offert une polémique extra-sportive. Le numéro 10 du PSG avait effectivement affiché publiquement son soutien envers Jair Bolsonaro, président sulfureux du Brésil, en pleine campagne présidentielle. Et ce dernier l'a remercié.

Alors que la campagne présidentielle bat son plein au Brésil et que Lula et Jair Bolsonaro sont au coude-à-coude avant le second tour qui se déroulera le 30 octobre prochain, Neymar n'a pas hésité à prendre position en faveur du candidat d'extrême droite par le biais d'une vidéo publiée sur Tik Tok . Un soutien public qui n'a pas été du gout de tous puisque Neymar a été vivement critiqué pour sa prise de position.

Neymar Jr é Bolsonaro. pic.twitter.com/UjPoZYDIao — Sala12 (@OficialSala12) September 29, 2022

Neymar soutien Bolsonaro...

Le numéro 10 du PSG a d'ailleurs poussé un coup de gueule en réponse à ces critiques. « Ils parlent de démocratie et de beaucoup de choses, mais quand quelqu’un a une opinion différente, il est attaqué par ceux-là mêmes qui parlent de démocratie. Allez comprendre », écrivait-il sur ses réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, Jair Bolsonaro est ravi d'avoir pu bénéficier du soutien de Neymar.

... qui le remercie