PSG : Anne Hidalgo retourne sa veste, le Qatar « choqué »

Le PSG a fixé un ultimatum à la Mairie de Paris. Le club de la capitale souhaite acquérir le Parc des Princes. Dans le cas contraire, il pourrait déménager. Il y a quelques semaines, Anne Hidalgo a lâché sa réponse en indiquant que le stade n'était pas à vendre. Pourtant, la responsable politique a longtemps été favorable à une vente du Parc des Princes.

« Très clairement, le Parc des Princes n'est pas à vendre ». Questionné par Le Parisien il y a quelques jours, Anne Hidalgo avait lâché une réponse claire à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui espère acquérir le Parc des Princes. Un avis tranché de la part de la Ville de Paris, propriétaire de l'enceinte, située dans le 16ème arrondissement. Pourtant, Anne Hidalgo a longtemps été favorable à une vente du Parc des Princes comme l'a annoncé David Opoczynski.

Anne Hidalgo a changé d'avis

« Elle était favorable a la vente et elle était active dans ce sens-là. Elle souhaitait parvenir à un vote au conseil de Paris. Dans ce sens, elle est allée auprès de l’opposition pour faire en sorte que Rachida Dati soit convaincue. Jusqu’à quelques semaines avant la Coupe du monde, elle était à pousser pour une vente du stade » a déclaré le journaliste du Parisien lors du podcast Code Source .

Les tensions sont apparues après la Coupe du monde