PSG : Hidalgo plombe le Qatar, ils réagissent

Pierrick Levallet

Afin de rénover et d'agrandir le stade, le PSG aimerait devenir propriétaire du Parc des Princes. Le Qatar a alors lancé des négociations avec la mairie de Paris, mais Anne Hidalgo s'est montrée très ferme sur le sujet. Face à cela, le PSG envisagerait de quitter son enceinte. Mais les supporters parisiens veulent à tout prix éviter cela.

Le PSG aimerait faire basculer le Parc des Princes dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale aimerait y mener des travaux de rénovation et d’agrandissement afin d’en faire l’un des plus beaux stades d’Europe. Pour cela, le Qatar cherche à devenir propriétaire de son enceinte et a donc entamé des négociations avec la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes.

«Le Parc des Princes n'est pas à vendre»

Cependant, la réponse d’Anne Hidalgo a été sans appel. « Je comprends bien sûr l'économie d'un club de ce niveau-là dans laquelle la propriété du stade fait partie de l'équation économique. Je l'entends mais le Parc des Princes n'est pas à vendre. Définitivement » a lancé la maire de Paris au micro de Télématin sur France 2 .

Les supporters du PSG passent à l’action