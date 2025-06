PSG - Al-Khelaïfi : C'est lui la star à Paris !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le Qatar rachetait le PSG et depuis cette date, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui occupe le poste de président. Loin de faire l'unanimité, le dirigeant qatari jouit pourtant d'une belle cote de popularité dans la capitale. Une anecdote a d'ailleurs été rapportée à ce sujet concernant Al-Khelaïfi et l'émir du Qatar.

Sur le plateau de C dans l'air, Georges Malbrunot a d'ailleurs rapporté une anecdote sur la cote de popularité de Nasser Al-Khelaïfi à Paris . Le spécialiste du Moyen-Orient a ainsi raconté : « L'émir est souvent là à Paris, mais Nasser c'est le vrai ambassadeur du Qatar à Paris. J'ai une petite savoureuse à vous raconter ».

« C'est lui la star »

« Il y a quelques années, Nasser se promenait avec l'émir boulevard Saint-Germain un samedi après-midi, il y a deux jeunes qui les accostent, ils reconnaissent Nasser et veulent être pris en photo avec lui. Ils demandent à la personne à côté de prendre la photo et on dit que c'est l'émir. C'est pour vous dire que c'est lui la star », a-t-il lâché à propos du président du PSG.