Lamine Yamal : Encore une annonce mercato sur le PSG !

En plus de son intérêt pour Lamine Yamal l'été dernier, le PSG a pu être annoncé sur les traces d'un autre crack du FC Barcelone : Gavi. Ce dernier s'est d'ailleurs confié sans détour au sujet du PSG, et il lâche une réponse cash aux dirigeants du club de la capitale en affirmant avec conviction qu'il ne rejoindrait jamais le Parc des Princes.

Comme l'avait annoncé la direction du FC Barcelone en début de saison, le PSG a été fortement intéressé par le profil du phénomène Lamine Yamal (17 ans) et serait même allé jusqu'à offrir 250M€ pour tenter de le recruter l'été dernier. En vain. Mais en plus de Yamal, il semblerait que les dirigeants du PSG aient également des vues sur un autre crack issu du centre de formation du Barça...

« Le PSG ? C'est possible... » Interrogé par Mundo Deportivo, Gavi (20 ans) s'est confié sans détour sur son avenir et sur un intérêt du PSG à son égard : « Je vais rester longtemps à Barcelone ? Oui, c'est certain. Jes gens croient ce qu'ils lisent dans les médias. (...) Le PSG me veut ? Oui c'est possible. Et je comprends ceux qui pourraient y croire. Mais ça ne va pas arriver », assure le jeune crack, sous contrat jusqu'en 2030 avec le Barça.