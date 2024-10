«Pressions, intimidations», Mbappé harcelé par le PSG ?

Axel Cornic

La récente polémique autour de Kylian Mbappé, vraisemblablement lié à une affaire de viol et d’agression sexuelle selon la presse suédois, a réveillé des vieux fantômes au Paris Saint-Germain. Certains en effet ne peuvent s’empêcher de faire le lien entre cette affaire étrange et le passé récent du club parisien, qui n’aurait jamais hésité à protéger son image… quitte à écorner celle de ses propres footballeurs.

Mis au repos par le Real Madrid et par Didier Deschamps en cette trêve internationale, Kylian Mbappé se retrouve au centre d’une enquête de la police suédoise. Plusieurs médias expliquent qu’il serait lié à une affaire de viol et d’agression sexuelle qui se serait déroulée dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier à Stockholm, ville où a été récemment de passage.

Le PSG derrière la polémique Mbappé ?

Après la surprise, tout le monde a cherché à en apprendre plus sur ce dossier très étrange. Et certains y voient notamment la main du PSG, avec qui Kylian Mbappé a d’ailleurs rendez-vous ce mardi devant la commission paritaire des recours de la LFP suite à leur litige sur des salaires impayés. Le joueur lui-même a fait un parallèle à peine déguisé sur les réseaux sociaux en déclarant : « Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ».

« Je ne veux pas parler de menace ou de chantage, mais… »

Dans une enquête menée par Romain Molina et Xavier Monnier et publiée en juin dernier sur Blast, un habitué des coulisses du PSG faisait un aveu qui prend une toute autre signification désormais. « Ces trois dernières années ont été très difficiles pour lui. Surtout la dernière. Je ne veux pas parler de menace ou de chantage, mais des pressions et des intimidations oui, il y en a eu » a expliqué cette source anonyme, concernant la fin de l’aventure parisienne de Kylian Mbappé.