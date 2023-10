Plombé par le PSG, il fait une annonce étonnante

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé largement face à l'AC Milan lors de la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Malgré tout, Stefano Pioli a estimé que son équipe avait réalisé un grand match et qu'elle avait mieux joué que les Parisiens pendant une heure.

Pour le compte de la troisième journée de la phase de poules en Ligue des Champions, l'AC Milan avait la lourde tâche de se déplacer sur la pelouse du PSG. Et malheureusement pour les Rossoneri , ils se sont inclinés sèchement (3-0) au Parc des Princes. Malgré tout, Stefano Pioli a jugé que son équipe avait mieux joué que le PSG pendant une heure.

«Nous avons mieux joué que le PSG pendant 60min»

« Nous avons réalisé une très bonne performance, en jouant mieux que le PSG pendant 60 minutes. Ensuite, encaisser le deuxième but a rendu les choses difficiles, nous avons un peu baissé les bras, nous nous sommes repris en pensant que nous pouvions faire match nul. Nous sommes désolés, nous l’avons bien préparé, dans certaines situations ils avaient plus de qualité que nous et cela a décidé du résultat. Nous avons joué comme nous le souhaitions en première période et puis il a suffi d’une erreur d’inattention pour qu’un but soit marqué. Ensuite, il a fallu éviter le deuxième, il fallait plus d’organisation et aussi plus d’attention » , a développé Stefano Pioli au micro de Sky Italia.

«On est un peu trop pénalisé»