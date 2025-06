Ousmane Dembélé, l'erreur qui lui coûte cher !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG s'est envolé pour les Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde des clubs. Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie au début du Mondial en raison d'une blessure contractée en équipe de France tout à fait évitable. Elle aurait même dû être évitée selon Pierre Ménès qui a pesté sur sa chaîne YouTube concernant son management.

Le Paris Saint-Germain s'est assis sur le toit de l'Europe le 31 mai dernier du côté de l'Allianz Arena. En surclassant l'Inter sur le score de 5 buts à 0, l'équipe de Luis Enrique a réalisé une performance unique dans l'histoire des finales de la Ligue des champions et historique pour le club parisien qui n'avait jamais remporté cette compétition en ses 55 années d'existence.

«Dembélé s'est blessé après avoir joué de façon assez insensée» Alors forcément, l'effectif du PSG a fêté ce succès comme il se doit à Munich dans la nuit du samedi puis avec ses supporters dans les rues de Paris le dimanche. Ousmane Dembélé a pour sa part présenté le trophée à Roland-Garros avant de rejoindre Clairefontaine en manque de sommeil. Jeudi dernier, le champion d'Europe a effectué une grande partie de la demi-finale de Ligue des nations contre l'Espagne (4-5) et s'est blessé. Une erreur de la part du staff de l'équipe de France d'après Pierre Ménès. « Le PSG qui, on le sait, va jouer ses matchs de poule sans (Ousmane) Dembélé qui s'est blessé après avoir joué de façon assez insensée à mon sens le match de Ligue des nations contre l'Espagne... Après évidemment la décharge émotionnelle et physique de cette finale (ndlr de Ligue des champions) et derrière les célébrations. Le lundi, il était à Roland-Garros à montrer la Coupe au public de la porte d'Auteuil et le jeudi il joue presque 90 minutes contre l'Espagne : c'est insensé ».