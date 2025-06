Ousmane Dembélé, la folle prédiction après le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur de la saison du PSG, Ousmane Dembélé est en course pour le Ballon d'or et pourrait être sacré le 22 septembre prochain. A 28 ans, Dembélé aurait des chances d'ajouter une ligne prestigieuse à son joli palmarès en plus de la Ligue des champions. Certains membres du PSG pensent à une reconversion en tant que coach.

Ousmane Dembélé a tout gagné. La Coupe du monde, les coupes nationales, les championnats, la Ligue des champions... Il ne manque plus que l'Euro à l'international français afin qu'il puisse finir le jeu au niveau des trophées majeurs. A 28 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain a encore quelques années avant lui pour savoir quelle sera sa reconversion.

«Qui a le plus de chances de devenir coach un jour ? Je dirais Ousmane» Aux yeux de Senny Mayulu, son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé aurait des chances de se reconvertir en entraîneur. « Qui a le plus de chances de devenir coach un jour ? Je dirais Ousmane (ndlr Dembélé) ». a assuré le titi parisien pendant son interview avec Snipes.