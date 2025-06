Ousmane Dembélé : «C'est insensé», il se fait démolir !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris son envol pour les Etats-Unis en ce début de semaine afin de disputer le Mondial des clubs. Ousmane Dembélé a contracté une blessure pendant la trêve internationale avec l'équipe de France. Une bêtise de la part de Didier Deschamps selon Pierre Ménès.

Le 31 mai dernier, dans la nuit de Munich, le PSG a touché les étoiles... ou plutôt son étoile européenne en corrigeant l'Inter en finale de la Ligue des champions (5-0). Après 14 années d'attente, les propriétaires qataris du Paris Saint - Germain ont enfin pu célébrer une C1 que Nasser Al - Khelaïfi avait promis à Ousmane Dembélé dès sa signature au club à l'été 2023 comme révélé par le principal intéressé via C à vous sur France 5.

«Après évidemment la décharge émotionnelle et physique de cette finale»

Attaquant star du PSG, Ousmane Dembélé a fêté comme il se doit ce trophée depuis. Ce qui lui a finalement valu une blessure contractée avec l'équipe de France la semaine dernière. Pierre Ménès s'est payé Didier Deschamps. « Le PSG qui, on le sait, va jouer ses matchs de poule sans (Ousmane) Dembélé qui s'est blessé après avoir joué de façon assez insensée à mon sens le match de Ligue des nations contre l'Espagne... Après évidemment la décharge émotionnelle et physique de cette finale (ndlr de Ligue des champions) et derrière les célébrations. Le lundi, il était à Roland-Garros à montrer la Coupe au public de la porte d'Auteuil et le jeudi il joue presque 90 minutes contre l'Espagne : c'est insensé ».