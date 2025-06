Ousmane Dembélé : Le PSG a choisi son remplaçant !

Le dernier rassemblement de l’équipe de France n’a pas vraiment régalé le PSG, au contraire. Le club de la capitale a récupéré Ousmane Dembélé plus tôt que prévu, l’international français étant touché à la cuisse. Luis Enrique aurait d’ailleurs déjà identifié le remplaçant de l’attaquant de 28 ans pour la Coupe du monde des clubs.

Le dernier rassemblement de l’équipe de France n’a pas spécialement souri au PSG. À quelques jours du début de la Coupe du monde des clubs, la formation parisienne a récupéré Bradley Barcola et Ousmane Dembélé plus tôt que prévu pour cause de blessure. Ce dernier a été touché à la cuisse gauche et devrait manquer deux à trois semaines de compétition. Dans le meilleur des cas, l’attaquant de 28 ans reviendra le 20 juin.