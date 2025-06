«Le meilleur du monde» volé au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nuno Mendes fêtera ses 23 ans le 19 juin prochain. Ce qui ponctuera une année grandiose au niveau de son palmarès avec la Ligue des champions et trois autres trophées avec le PSG, sans oublier la Ligue des nations en sélection portugaise. Après la finale remportée contre l'Espagne dimanche (2-2 puis 5-3 aux tirs au but), le défenseur du Paris Saint-Germain a reçu les louanges de Joao Palhinha, qui le garderait bien au Bayern Munich.

Il aura donné des sueurs froides aux supporters du PSG après Noël. Alors qu'un accord semblait proche pour la prolongation de son contrat, il a été question d'un départ vers Manchester United pour Nuno Mendes. Les négociations avec le Paris Saint-Germain étaient même au point mort. Finalement, un terrain d'entente a été trouvé et le latéral gauche portugais a signé jusqu'en juin 2029.

«Si ça ne tenait qu'à moi, je le garderais ici maintenant» Et ce fut l'une des meilleures décisions du Paris Saint-Germain au vu de la seconde partie de saison parisienne en Ligue des champions et des prestations XXL de Nuno Mendes face à Mohamed Salah, Bukayo Saka ou encore Denzel Dumfries. Contre l'Espagne dimanche soir en finale de Ligue des nations avec le Portugal, le défenseur de 22 ans a bluffé son compatriote Joao Palhinha sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich avec une annonce cash. « Si ça ne tenait qu'à moi, je le garderais ici maintenant, je ne le laisserais pas s'envoler tout de suite non plus. C'est extraordinaire ce que Nuno a fait ». a confié le milieu de terrain du Bayern Munich.