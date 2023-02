«On commence à s'énerver» : Le PSG a évité un nouveau désastre

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le PSG l'a échappé belle face au LOSC. Au terme d'un match spectaculaire, le club de la capitale s'est imposé sur le fil contre les Dogues. Après la rencontre, Christophe Galtier a reconnu que son équipe avait perdu ses nerfs pendant la rencontre.

Dans une situation critique depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG se devait de faire un résultat face au LOSC de dimanche après-midi au Parc des Princes. Après avoir mené 2-0, le club de la capitale se dirigeait vers une victoire tranquille. Toutefois, le scénario de la rencontre a pris un nouveau tournant lorsque le LOSC a marqué. En effet, les Dogues ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score, avant de prendre l'avantage sur le PSG. Mais heureusement pour Christophe Galtier et son équipe, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont pris les choses en main et offerts la victoire au club parisien sur le fil.

«On a le bonheur de faire une belle entame et puis patatra»

Présent en conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier a fait une analyse complète de la rencontre, révélant que son équipe commençait à s'agacer lorsque le LOSC a marqué. « Que retenez-vous : cette réaction en fin de match ou le fait d'avoir arrêté de jouer alors que vous meniez 2-0 après dix-sept minutes de jeu ? Les deux. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une telle entame. Même si Lille a une belle situation, on en a aussi une avec Leo (Messi) à 0-0. On a le bonheur de faire une belle entame et puis patatra. Les joueurs étaient très déterminés et d'un coup on a perdu en intensité, en replacement, et on a donné beaucoup d'espace à cette belle équipe lilloise. On n'est pas concentré sur le but qu'on prend. Et on commence à s'énerver. On sent que tout peut se passer » , a précisé le coach du PSG avant d'en rajouter une couche.

«On commence à s'énerver, on sent que tout peut se passer»